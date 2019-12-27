Rambler Group подала иск к «Матч ТВ» за показ видеофрагментов матчей Английской премьер-лиги

Входящая в Rambler Group компания «Рамблер Интернет Холдинг» подала иск к спортивному телеканалу «Матч ТВ» из-за трансляций открывков мачтей английского чемпионата по футболу. Об этом сообщает «Р-Спорт».

В Мосгорсуд компания решила обратиться из-за того, что именно ей принадлежит исключительное право на трансляции футбольных матчей Английской премьер-лиги в этом сезоне. Она требует прекращения распространения этого контента телеканалом.

Ранее Мосгорсуд постановил ограничить доступ на сайте «Матч ТВ» ко всем видео, связанным с английским чемпионатом. Блокировкой должен был заниматься Роскомнадзор.

В этом месяце Rambler не раз был инициатором спора об авторских правах. Так, в офисе веб-сервера Nginх прошли обыски по уголовному делу об авторских правах. В холдинге говорили, что права на Nginx принадлежат им, так как это служебное произведение бывшего сотрудника Rambler Group. Вскоре компания попросила закрыть дело.

Холдинг также подавал иски к стриминговому сервису Twitch из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, права на показ которых в РФ с весны принадлежат их онлайн-кинотеатру Okko. Через два дня иск к Twitch отозвали. Кроме того, Rambler просил запретить МТС использовать слово «афиша» в названиях своих сервисов, однако палата по патентным спорам отказала компании.

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Источник: Новая газета

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Последнее: Входящая в Rambler Group компания «Рамблер Интернет Холдинг» подала иск к спортивному телеканалу «Матч ТВ» из-за трансляций открывков мачтей английского чемпионата по футболу. Об этом сообщает «Р-Спорт». В Мосгорсуд компания решила обратиться из-за того, что именно ей принадлежит исключительное право на трансляции футбольных матчей Английской премьер-лиги в этом сезоне. Она требует прекращения распространения этого контента […]