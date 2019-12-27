Возросло число жертв крушения самолета в Казахстане

В результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевшего в пятницу из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнувшего в районе жилого сектора, погибли девять человек.

Еще девять человек, включая шестерых детей, пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Казахстана.

Генеральное консульство РФ в Алма-Ате проверяет информацию о наличии россиян среди пассажиров самолета. Об этом ТАСС сообщили в дипломатической миссии.

Ранее сообщалось о семи погибших. На борту самолета находились 100 человек.





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Последнее: В результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевшего в пятницу из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнувшего в районе жилого сектора, погибли девять человек. Еще девять человек, включая шестерых детей, пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Казахстана. Генеральное консульство РФ в Алма-Ате проверяет информацию о наличии россиян среди пассажиров самолета. Об этом ТАСС […]