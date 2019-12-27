Трамп заподозрил канадского премьера в мести с помощью фильма «Один дома – 2»

27.12.2019, 6:12, Новости дня

Американский президент Дональд Трамп выдвинул свою версию того, каким образом сцена с его участием пропала из фильма «Один дома – 2» при показе ленты на канадском телевидении.

Трамп в своем Twitter поделился публикацией телеканала Fox13, в которой сообщалось, что популярный рождественский фильм вышел на канадском канале CBC в урезанном виде.

«Полагаю, Джастину Т. (Трюдо, премьер-министру Канады – прим. ВЗГЛЯД) не особо нравится, что я заставляю его платить за НАТО и торговлю», – отметил Трамп.

«Фильм никогда не будет прежним! (просто шучу)», – добавил хозяин Белого дома.

Трамп – в то время успешный бизнесмен и ведущий телепрограммы – сыграл в фильме «Один дома – 2» самого себя. Его появление на экране длится не более 10 секунд, за которые он успевает показать главному герою, как пройти в холл отеля.

Телеканал CBC подтвердил, что сцену с Трампом действительно удалили. Представители канала отвергли обвинения в том, что их действия имеют политическую мотивацию. По их словам, эпизод с Трампом исчез из фильма еще в 2014 году с целью освобождения места для рекламы.

Сам Трамп ранее говорил, что для него было честью сыграть в этом фильме.



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Последнее: Американский президент Дональд Трамп выдвинул свою версию того, каким образом сцена с его участием пропала из фильма «Один дома – 2» при показе ленты на канадском телевидении. Трамп в своем Twitter поделился публикацией телеканала Fox13, в которой сообщалось, что популярный рождественский фильм вышел на канадском канале CBC в урезанном виде. «Полагаю, Джастину Т. (Трюдо, премьер-министру […]

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