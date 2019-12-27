В Японии захотели, чтобы спортсмены под флагом РФ выступали на Играх в Токио

27.12.2019, 6:05, Новости дня

Закрывать дорогу «чистым» спортсменам нельзя, сообщил глава олимпийского комитета Японии, глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита. По его словам, «идеальным сценарием» стало бы разрешение российским спортсменам выступать на Олимпиаде в Токио.

«Я бы не хотел, чтобы чистым спортсменам перекрыли дорогу. Для меня было бы идеально, чтобы все подозрения рассеялись и российские спортсмены под своим флагом приняли участие в Токийской олимпиаде», – сказал Ямасита в интервью РИА «Новости».

Ямасита рассказал, что сам он в 1980 году не смог принять участие в Московской олимпиаде из-за бойкота, который объявили США и их союзники после ввода советских войск в Афганистан. «Я очень хорошо знаю, что в жизни спортсмена Олимпиада бывает всего один раз», – отметил он.

«Как бы ни сложилась ситуация, нельзя закрывать дорогу для чистых спортсменов», – подчеркнул глава НОК Японии.

Интервью с Ямаситой записано в рамках проекта, посвященного 20-летию пребывания Владимира Путина во главе России.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.



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Последнее: Закрывать дорогу «чистым» спортсменам нельзя, сообщил глава олимпийского комитета Японии, глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита. По его словам, «идеальным сценарием» стало бы разрешение российским спортсменам выступать на Олимпиаде в Токио. «Я бы не хотел, чтобы чистым спортсменам перекрыли дорогу. Для меня было бы идеально, чтобы все подозрения рассеялись и российские спортсмены под своим флагом […]

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