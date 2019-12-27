В Японии захотели, чтобы спортсмены под флагом РФ выступали на Играх в Токио

Закрывать дорогу «чистым» спортсменам нельзя, сообщил глава олимпийского комитета Японии, глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита. По его словам, «идеальным сценарием» стало бы разрешение российским спортсменам выступать на Олимпиаде в Токио.

«Я бы не хотел, чтобы чистым спортсменам перекрыли дорогу. Для меня было бы идеально, чтобы все подозрения рассеялись и российские спортсмены под своим флагом приняли участие в Токийской олимпиаде», – сказал Ямасита в интервью РИА «Новости».

Ямасита рассказал, что сам он в 1980 году не смог принять участие в Московской олимпиаде из-за бойкота, который объявили США и их союзники после ввода советских войск в Афганистан. «Я очень хорошо знаю, что в жизни спортсмена Олимпиада бывает всего один раз», – отметил он.

«Как бы ни сложилась ситуация, нельзя закрывать дорогу для чистых спортсменов», – подчеркнул глава НОК Японии.

Интервью с Ямаситой записано в рамках проекта, посвященного 20-летию пребывания Владимира Путина во главе России.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.





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