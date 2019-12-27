«Нет отца – будет потом»: Эвелина Беданс ошарашила словами о детях

27.12.2019, 5:44, Разное

Артистка
резко негативно относится к искусственному прерыванию беременности. Она
советует женщинам задуматься, прежде чем пойти на такой шаг. Эвелина Бледанс
отметила, что аборт может навсегда лишить их радости материнства.

Актриса убеждена,
что бедность – всего лишь отговорка для тех, кто ленится работать.
По ее мнению, родители, желающие обеспечить достойную жизнь своим
детям, должны трудиться, а не пенять на судьбу.

«Я считаю, что если Бог дал
детей – даст и на детей. Мне трудно говорить о том, что
есть, например, люди, которые говорят: «Мы не можем заработать, нам
нечего есть», – цитирует звезду Пятый канал. При этом она добавила, что сама
всегда работала: была и грузчиком, и продавцом на рынке,
и лепщиком игрушек.

Эвелина Бледанс посоветовала
женщинам хорошенько подумать, прежде чем решаться на серьезный риск для
здоровья, либо вовсе отказаться от прерывания беременности. «Аборт —
это страшное дело… Сделав аборт, вы больше никогда не сможете
услышать детского смеха в своем доме», – обратилась телеведущая к представительницам
прекрасного пола.

По мнению Эвелины Бледанс, безвыходных ситуаций не
бывает. Актриса отметила, что матери всегда могут обратиться за финансовой
помощью к родным и близким. Она уверена, что ничего не сможет
заполнить пустоту, которая появится без детей в старости.



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