«Нет отца – будет потом»: Эвелина Беданс ошарашила словами о детях

Артистка

резко негативно относится к искусственному прерыванию беременности. Она

советует женщинам задуматься, прежде чем пойти на такой шаг. Эвелина Бледанс

отметила, что аборт может навсегда лишить их радости материнства.

Актриса убеждена,

что бедность – всего лишь отговорка для тех, кто ленится работать.

По ее мнению, родители, желающие обеспечить достойную жизнь своим

детям, должны трудиться, а не пенять на судьбу.

«Я считаю, что если Бог дал

детей – даст и на детей. Мне трудно говорить о том, что

есть, например, люди, которые говорят: «Мы не можем заработать, нам

нечего есть», – цитирует звезду Пятый канал. При этом она добавила, что сама

всегда работала: была и грузчиком, и продавцом на рынке,

и лепщиком игрушек.

Эвелина Бледанс посоветовала

женщинам хорошенько подумать, прежде чем решаться на серьезный риск для

здоровья, либо вовсе отказаться от прерывания беременности. «Аборт —

это страшное дело… Сделав аборт, вы больше никогда не сможете

услышать детского смеха в своем доме», – обратилась телеведущая к представительницам

прекрасного пола.

По мнению Эвелины Бледанс, безвыходных ситуаций не

бывает. Актриса отметила, что матери всегда могут обратиться за финансовой

помощью к родным и близким. Она уверена, что ничего не сможет

заполнить пустоту, которая появится без детей в старости.

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