Мнение: Семья «патриота России» бежит из России

Семья "патриота" Арашукова, которого в свое время взяли прямо на заседании Совета Федерации, бежала из России после того, как и на родственников Арашукова завели уголовные дела.
Довели "патриотическое семейство".
Осталось непонятным, если родственники тоже причастны к махинациям "сенатора-патриота", то почему им дали выехать из страны.
В розыск они были объявлены еще в октябре https://ria.ru/20191226/1562899650.html
Источник: Colonel Cassad
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