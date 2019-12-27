Мнение: Семья «патриота России» бежит из России

Семья "патриота" Арашукова, которого в свое время взяли прямо на заседании Совета Федерации, бежала из России после того, как и на родственников Арашукова завели уголовные дела.

Довели "патриотическое семейство".

Осталось непонятным, если родственники тоже причастны к махинациям "сенатора-патриота", то почему им дали выехать из страны.

В розыск они были объявлены еще в октябре https://ria.ru/20191226/1562899650.html

Источник: Colonel Cassad

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