В Казахстане разбился самолет с 100 человек на борту

Самолет авиакомпании Bek Air с сотней человек на борту рухнул на землю, сообщили в аэропорту Алма-Аты.

По данным представителей аэропорта, в результате катастрофы есть выжившие, передает РИА «Новости».





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