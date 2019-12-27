Япония решила отправить эсминец и патрульный самолет в Оманский залив

Правительство Японии утвердило отправку в зону Оманского залива эсминца Сил самообороны, а также патрульного самолета с целью обеспечения безопасности судоходства в этом регионе.
Операция санкционирована сроком на год с возможностью продления. В ней будут участвовать 260 бойцов сил самообороны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
Зона патрулирования ограничена Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Аденским заливом.
Формально эсминец и самолет направляются с целью «сбора информации и исследований». Однако они будут использоваться для охраны японских судов и направляемых в Японию грузов.
Тегеран уже уведомил Токио, что развертывание иностранных войск не будет способствовать миру и безопасности в районе Персидского залива. Япония со своей стороны утверждает, что ее корабль и самолет не будут входить в международную коалицию, которую создают США для контроля над судоходством в этой зоне.
Напомним, с 27 по 30 декабря в Оманском заливе будут проходить морские учения России, Китая и Ирана. В Минобороны РФ сообщили, что в маневрах примет участие отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и спасательного буксира «Виктор Конецкий».
В Пентагоне заявили, что будут следить за трехсторонними учениями России, Китая и Ирана.
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Последнее: Правительство Японии утвердило отправку в зону Оманского залива эсминца Сил самообороны, а также патрульного самолета с целью обеспечения безопасности судоходства в этом регионе. Операция санкционирована сроком на год с возможностью продления. В ней будут участвовать 260 бойцов сил самообороны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK. Зона патрулирования ограничена Оманским заливом, северной частью Аравийского моря […]
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