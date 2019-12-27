Бывших башкирских полицейских приговорили к срокам до 7 лет за изнасилование дознавательницы

Кировский районный суд Уфы приговорил троих бывших полицейских из Башкирии к срокам от шести до семи лет колонии по делу о групповом изнасиловании их коллеги, 23-летней дознавательницы МВД, передает ТАСС.

Экс-главу ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева приговорили к семи годам лишения свободы, бывшим начальнику ОМВД по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву и руководителю отдела по вопросам миграции Павлу Яромчуку назначили по шесть лет колонии. Суд также постановил взыскать с них 3 млн рублей в пользу потерпевшей. Экс-полицейские свою вину не признали.

По версии следствия, в ночь на 30 октября в ОВД по Уфимскому району осужденные изнасиловали 23-летнюю Гульназ Фатхисламову. Факт изнасилования подтверждали результаты биоэкспертизы. Впоследствии всех их уволили из МВД — в том числе саму пострадавшую и ее знакомую, также принимавшую участие в застолье, за употребление алкоголя на рабочем месте.

Источник: Новая газета

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Последнее: Кировский районный суд Уфы приговорил троих бывших полицейских из Башкирии к срокам от шести до семи лет колонии по делу о групповом изнасиловании их коллеги, 23-летней дознавательницы МВД, передает ТАСС. Экс-главу ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева приговорили к семи годам лишения свободы, бывшим начальнику ОМВД по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву и руководителю отдела по […]