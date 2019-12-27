Лукашенко грозят санкции после провальных переговоров с Путиным

Возмущение вызвали слова Александра Лукашенко в недавнем

интервью главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову. Украина сама дала

повод для конфликта с Россией, заявил белорусский лидер. По его мнению, Киеву

не следовало притеснять русскоязычных.

Еще больший поток негодования вызвало заявление Лукашенко

про Крым. Батька в очередной раз попенял украинцам, что они не защищали

полуостров с оружием в руках. А раз так, то Крым де-факто российский, вне

зависимости от признания Украины и Запада.

Слова белорусского лидера возмутили украинских депутатов.

Глава Львовского горсовета Иван Гринда назвал политику Батьки антиукраинской.

Парламентарий припомнил, что Белоруссия в ходе недавнего голосования в ООН

выступила против вывода российских войск из Крыма.

«Львовский городской совет продолжает торговлю со

страной-союзником агрессора, закупает автобусы белорусского производства «МАЗ»,

а также тракторы, снегоуборочную и другую технику для львовских путеремонтных

предприятий», – возмутился Гринда. Он призвал власти города отказаться от

сотрудничества с Белорусский и бойкотировать произведенные там товары.

Лукашенко: Я украинцам говорю: де-факто Крым российский, юридически это не оформлено. Я им задаю вопрос: как вы обороняли Крым, сколько украинцев погибло за эту святую, как они говорят, украинскую землю? Тишина. Вот вам, говорю, ответ на ваш вопрос. Я исхожу из реальной ситуации pic.twitter.com/gHPIggkqFr

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 25, 2019

Александр Лукашенко ведет двойственную политику. На протяжении пяти лет он успешно поддерживает баланс в отношениях между Москвой и Киевом.

В своих публичных заявлениях Лукашенко пытается угодить «и нашим, и вашим». Он не признает Крым российским, в то же время подчеркивает, что украинцы не стали бороться за полуостров.

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