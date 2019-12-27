Лукашенко грозят санкции после провальных переговоров с Путиным

Возмущение вызвали слова Александра Лукашенко в недавнем
интервью главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову. Украина сама дала
повод для конфликта с Россией, заявил белорусский лидер. По его мнению, Киеву
не следовало притеснять русскоязычных.
Еще больший поток негодования вызвало заявление Лукашенко
про Крым. Батька в очередной раз попенял украинцам, что они не защищали
полуостров с оружием в руках. А раз так, то Крым де-факто российский, вне
зависимости от признания Украины и Запада.
Слова белорусского лидера возмутили украинских депутатов.
Глава Львовского горсовета Иван Гринда назвал политику Батьки антиукраинской.
Парламентарий припомнил, что Белоруссия в ходе недавнего голосования в ООН
выступила против вывода российских войск из Крыма.
«Львовский городской совет продолжает торговлю со
страной-союзником агрессора, закупает автобусы белорусского производства «МАЗ»,
а также тракторы, снегоуборочную и другую технику для львовских путеремонтных
предприятий», – возмутился Гринда. Он призвал власти города отказаться от
сотрудничества с Белорусский и бойкотировать произведенные там товары.
Лукашенко: Я украинцам говорю: де-факто Крым российский, юридически это не оформлено. Я им задаю вопрос: как вы обороняли Крым, сколько украинцев погибло за эту святую, как они говорят, украинскую землю? Тишина. Вот вам, говорю, ответ на ваш вопрос. Я исхожу из реальной ситуации pic.twitter.com/gHPIggkqFr
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 25, 2019
Александр Лукашенко ведет двойственную политику. На протяжении пяти лет он успешно поддерживает баланс в отношениях между Москвой и Киевом.
В своих публичных заявлениях Лукашенко пытается угодить «и нашим, и вашим». Он не признает Крым российским, в то же время подчеркивает, что украинцы не стали бороться за полуостров.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Возмущение вызвали слова Александра Лукашенко в недавнем интервью главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову. Украина сама дала повод для конфликта с Россией, заявил белорусский лидер. По его мнению, Киеву не следовало притеснять русскоязычных. Еще больший поток негодования вызвало заявление Лукашенко про Крым. Батька в очередной раз попенял украинцам, что они не защищали полуостров с оружием в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Мечтания о бизнесе 1990-х, опасность гуманитариев в политике и как создаются законопроекты / 2 декабря
- Принцесса Саудовской Аравии Басма пропала без вести: детали произошедшего / 24 ноября
- Мнение: Мрачные места Санкт-Петербурга или немного страшилок в Пятницу 13 :-) / 12 декабря
- Близкая Доминикана: почему стоит отправиться туда прямо сейчас / 5 декабря
- Максим Галкин поставил в замке антикварную дверь из бронзы / 18 декабря
- Дочь Александра Серова раскрыла подробности съемок нового клипа / 5 декабря
- Путин шуткой довел украинцев до бешенства / 24 декабря
- Мнение: Сортир против яхты / 27 декабря