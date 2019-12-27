Парламент Черногории принял закон против Сербской церкви

Парламент Черногории большинством голосов принял закон, вызвавший волну протестов по всей стране и предполагающий изъятие собственности у Сербской православной церкви. При этом все депутаты от оппозиции в составе 22 человек перед голосованием были задержаны полицией.
В поддержку закона, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ), проголосовал 45 депутат из 45 присутствующих. Голосов «против» и воздержавшихся не было, документ был принят простым большинством голосов, передает ТАСС.
Депутаты от оппозиционного «Демократического фронта» требовали доработки текста в диалоге с СПЦ, однако правящая коалиция отказалась вносить поправки в законопроект. Все 117 замечаний к законопроекту были отвергнуты.
Перед голосованием по данному закону весь состав оппозиционного «Демократического фронта» Черногории в составе 22 человек был задержан полицией. Их обвинили в попытке срыва голосования. Из парламента их насильно вывела охрана после того, как в зале был распылен слезоточивый газ и началась потасовка между депутатами.
В ряде городов Черногории проходят массовые протесты против принятия закона о свободе вероисповедания. Как сообщил лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич, протестующие заблокировали большинство городов страны. Акции проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич.
Напомним, президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.
В четверг совет епископов Сербской православной церкви (СПЦ) Черногории призвал к созыву экстренный архиерейский собор СПЦ из-за нового законопроекта о церкви.
Добавим, что Сербская православная церковь официально отказалась признать автокефалию так называемой Православной церкви Украины.
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Последнее: Парламент Черногории большинством голосов принял закон, вызвавший волну протестов по всей стране и предполагающий изъятие собственности у Сербской православной церкви. При этом все депутаты от оппозиции в составе 22 человек перед голосованием были задержаны полицией. В поддержку закона, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ), проголосовал 45 депутат из 45 присутствующих. Голосов «против» и воздержавшихся не […]
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