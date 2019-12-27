Мнение: ЛДНР и Украина обменяют пленных до Нового года

Сообщают, что достигнута предварительная договоренность об обмене пленными между ЛДНР и Украиной. Хотя обмен и называют пафосно "всех на всех", на деле меняют около 200 человек, хотя переговоры велись о 300+.

В ближайшие пару дней стороны будут сверять списки, так как с обеих сторон есть желающие не участвовать в обмене по различным причинам.

После сверки списков и составления финального варианта на обмен, он будет произведен 29 декабря , чтобы успеть до Нового Года.

Маловероятно, что к 5-й годовщине Минских соглашений обмен всех на всех будет завершен, но то, что наши вернутся домой можно только приветствовать.

Данный обмен будет конечно не столь громким, когда меняли Сенцова, Цемаха и других, но зато он будет самым массовым за последние годы.

Если его в последний момент не сорвут.

Источник: Colonel Cassad

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