Мнение: Вместе с креслом

Умерла Галина Волчек. Эпоха, прекрасная актриса, народная СССР, отличный режиссер, бережно сохранила театр «Современник», и т.д. и т.п. Полностью согласен со всеми эпитетами, которые сейчас звучат и еще прозвучат, но…
Галина Волчек умерла в почтенном возрасте 86 лет, в больнице, оставаясь формально худруком театра «Современник». Последние годы она уже не ходила, передвигалась на кресле с колесиками — но продолжала «руководить театром»! А раньше точно так же, «не отходя от руля», умер Олег Табаков — в ранге худрука МХАТа. В 82 года. И совсем недавно, тоже «при исполнении», покинул нас худрук Ленкома Марк Захаров. В 85 лет.
Главное, все перечисленные были действительно прекрасные артисты и режиссеры. Но то, как они уходили… Буквально вцепившись зубами в свои кресла, как будто реально поклявшись «Я уйду с поста только вперед ногами!» И действительно — так и сделали. Жаль — подпортили о себе впечатление.
Ну вот зачем так было делать? Эх, шестидесятники…
Источник: Размышления вольного социолога
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Возмущение вызвали слова Александра Лукашенко в недавнем интервью главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову. Украина сама дала повод для конфликта с Россией, заявил белорусский лидер. По его мнению, Киеву не следовало притеснять русскоязычных. Еще больший поток негодования вызвало заявление Лукашенко про Крым. Батька в очередной раз попенял украинцам, что они не защищали полуостров с оружием в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Физик рассказал о своей встрече с инопланетянами / 11 декабря
- Put It All On Me: Эд Ширан впервые снялся в клипе с женой Черри Сиборн / 23 декабря
- Мнение: Про загадки / 26 декабря
- Цымбалюк-Романовская и Шаляпин уезжают из России после слухов о разладе / 29 ноября
- Три российских фильма вошли в шорт-лист премии «Оскар» / 17 декабря
- Мнение: Стереотипы рухнули: серб о поездке в Россию / 24 декабря
- «Одинаковые или нет?»: дочь Виторгана показала голую грудь во всей красе / 7 декабря
- Нумеролог Клара Кузденбаева прогнозирует рождение Ксенией Собчак второго ребёнка / 2 декабря