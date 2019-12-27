Мнение: Вместе с креслом

Умерла Галина Волчек. Эпоха, прекрасная актриса, народная СССР, отличный режиссер, бережно сохранила театр «Современник», и т.д. и т.п. Полностью согласен со всеми эпитетами, которые сейчас звучат и еще прозвучат, но…

Галина Волчек умерла в почтенном возрасте 86 лет, в больнице, оставаясь формально худруком театра «Современник». Последние годы она уже не ходила, передвигалась на кресле с колесиками — но продолжала «руководить театром»! А раньше точно так же, «не отходя от руля», умер Олег Табаков — в ранге худрука МХАТа. В 82 года. И совсем недавно, тоже «при исполнении», покинул нас худрук Ленкома Марк Захаров. В 85 лет.

Главное, все перечисленные были действительно прекрасные артисты и режиссеры. Но то, как они уходили… Буквально вцепившись зубами в свои кресла, как будто реально поклявшись «Я уйду с поста только вперед ногами!» И действительно — так и сделали. Жаль — подпортили о себе впечатление.

Ну вот зачем так было делать? Эх, шестидесятники…

Источник: Размышления вольного социолога

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