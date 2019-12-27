Мнение: Сортир против яхты

Добрый наш президент вдруг заметил, что люди на селе живут не так комфортно, как в городе. «Наши сельские территории по-прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры…»,- заявил сегодня Путин на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики.

Ой, отстают, отстают! И ладно бы только по обеспеченности водопроводом, газом и прочими благами современной цивилизации. Здесь, удивил нас президент (на самом деле нет) уровень этой самой обеспеченности «чуть более 34%, тогда как в городах — почти 80». Нам ничего неизвестно (и президент промолчал), как там на селе с яхт-клубами?

Вы думаете, это не самое важное? Может быть. Но вот "Газпром", к примеру, в будущем году начнет строить яхт-клуб в Стрельне (поселок в составе Санкт- Петербурга). При том что один яхт-клуб прямо под башней «Лахта-центра»( главный офис компании), в который вложено «несколько миллиардов рублей» (https://t.me/fontankaspb/7689), уже достраивается.

Оценочная стоимость нового яхт-клуба с гостиничным комплексом в поселке Стрельна, как выяснила «Фонтанка» (https://t.me/fontankaspb/7689), – 27 млрд рублей.

Для сравнения премьер Медведев обещал выделить на подъем села в 2020 году 36 млрд рублей.

(https://t.me/SerpomPo/4840)На яхт-клубы явно не хватит…

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Источник: СерпомПо

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Последнее: Добрый наш президент вдруг заметил, что люди на селе живут не так комфортно, как в городе. «Наши сельские территории по-прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры…»,- заявил сегодня Путин на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики. Ой, отстают, отстают! И ладно бы только по обеспеченности водопроводом, газом и прочими благами современной цивилизации. Здесь, […]