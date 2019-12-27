Наука: Грецкие орехи снизили аппетит у людей с ожирением

Потребление в пищу некоторых продуктов снижает аппетит у людей с ожирением уже через несколько дней. К такому выводу пришли американские ученые, которые изучили, как введение в диету грецких орехов влияет на активность зон мозга, связанных с когнитивным контролем.

Исследователи выяснили, что пятидневное потребление грецких орехов в пищу снизило желание людей с ожирением потреблять высококалорийную пищу. Статья с исследованием опубликована в журнале Diabetes, Obesity & Metabolism.

Потребление грецких орехов в пищу рекомендуется людям, страдающим от ожирения и диабета второго типа. Его основное полезное свойство — наличие α-линоленовой кислоты, которая считается незаменимой (принимающей активное участие в метаболизме) жирной кислотой растительного происхождения. Потребление грецких орехов связывают с пониженным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний при ожирении и диабете, также некоторые исследования указывают на положительную роль потребления грецких орехов в улучшении некоторых когнитивных функций и замедлении процессов старения. Кроме того, потребление в пищу грецких орехов приводит к быстрому насыщению и, как следствие, снижению переедания, которое является известной причиной возникновения ожирения.

Авторы новой работы провели исследование того, как потребление грецких орехов влияет на активность нейронных коррелятов, связанных с аппетитом. В исследовании приняли участие десять человек, страдающих от ожирения. Участники эксперимента были разделены на две группы: пять человек питались в соответствии со специально подобранной для них низокалорийной (с низким содержанием жиров) диетой, а в диету еще пяти людей добавляли 48 граммов грецких орехов в день. Грецкие орехи потреблялись участниками из второй группы как часть фруктового коктейля. С целью проконтролировать возможность эффекта плацебо, первая группа в качестве замены коктейлю с грецкими орехами употребляла в пищу коктейлю с сафлоровым маслом и ароматизатором грецкого ореха. Эксперимент проходил в течение пяти дней в контролируемом помещении реабилитационного центра. После эксперимента участников отпускали домой на пять недель, после которых эксперимент повторили, поменяв группы местами. Индекс массы тела, параметры тела и вес были измерены до и после пятидневной сессии.

В конце каждой сессии участники исследования проходили эксперимент с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). В ходе эксперимента участникам показывали изображения высококалорийной еды, низкокалорийной еды, а также изображения не связанный с пищей предметов. Каждого участника просили отметить с помощью специальной кнопки, насколько хорошо они могут визуализировать каждый представленный им объект.

Цветом выделены участки островкового тела, активация которых наблюдалась у участников эксперимента, потреблявших в пищу орехи, при просмотре изображений с низкокалорийной едой.

Результаты фМРТ-сканирования показали, что у участников, потреблявших в пищу грецкие орехи, наблюдалась повышенная (p < 0,01) по сравнению плацебо-группой активация при просмотре изображений здоровой еды в островковой доле, которая отвечает за многие функции организма, включая гомеостаз и когнитивный контроль. Ранее повышенная активация островковой доли была обнаружена у людей с ожирением при просмотре изображений высококалорийной еды. Ученые отмечают, что такие результаты могут быть связаны со снижением аппетита и, как следствие, меньшей предрасположенности к вредной еде. Результаты постэкспериментального опроса показали, что участники, потреблявшие в пищу грецкие орехи, чувствовали себя в среднем на 80 процентов менее голодными. Вес участников при этом остался неизменным.

Исследователи отмечают, что полученные ими данные служат доказательством полезного свойства грецких орехов при контроле аппетита у людей с ожирением. Несмотря на то, что количество испытуемых очень мало (десять человек), авторы работы отмечают, что результаты достоверны из-за высокого контроля над ходом эксперимента и использования плацебо. В будущем исследователи планируют увеличить выборку и проверить эффект долгосрочного потребления орехов, а также изучить, как на аппетит влияет потребление грецких орехов людьми с нормальным весом.

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