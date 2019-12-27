Путин предложил запретить признавать бизнес преступным сообществом

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект с предложением вывести бизнес из-под уголовной ответственности по статье о преступных сообществах (ст. 210 УК). Документ опубликован на сайте Госдумы.
Среди предлагаемых поправок – запрет на уголовное преследование учредителей, руководителей и работников организации только из-за ее организационно-штатной структуры. При этом если компания была первоначально создана для преступлений, ее могут признать преступным сообществом.
«В судебно-следственной практике в последнее время наметилась тревожная тенденция, проявляющаяся в том, что положения названной статьи применяются формально в отношении учредителей, руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую и иную деятельность и никак не связаны с профессиональной̆ организованной̆ преступностью», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Летом в Госдуму внесли законопроект о корректировке ст. 210 УК. В нем говорится, что документ направлен на дополнительную защиту предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, а также на «дальнейшее формирование благоприятного делового, предпринимательского и инвестиционного климата, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности».
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Источник: Новая газета
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Последнее: Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект с предложением вывести бизнес из-под уголовной ответственности по статье о преступных сообществах (ст. 210 УК). Документ опубликован на сайте Госдумы. Среди предлагаемых поправок – запрет на уголовное преследование учредителей, руководителей и работников организации только из-за ее организационно-штатной структуры. При этом если компания была первоначально создана для преступлений, ее […]
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