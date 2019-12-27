РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
«Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)», – передает РИА «Новости» сообщение в журналах заседания Синода.
Под именами «в иных национальных звучаниях» понимаются созвучные имена, например: Иоанн – Джон, Иоанна – Жанна. Детей теперь можно крестить под именами святых других православных церквей.
«Обратить внимание духовенства на возможность беспрепятственного – по усмотрению родителей – наречения младенцев (и последующего их крещения) именами святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей», – говорится в документе.
При этом если человек хочет принять крещение во взрослом возрасте, но его имени или его аналогов нет в месяцесловах поместных православных церквей, тогда он самостоятельно может выбрать себе крестильное имя из православного месяцеслова, «причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем».
Отмечается, что по библейской традиции выбирать имя ребенку – это прерогатива родителей.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов выступил против крещения детей, появившихся в результате ЭКО или суррогатного материнства.
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Последнее: Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена. «Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)», […]
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