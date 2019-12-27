Пора на пенсию? Робот Boston Dynamics и робот Фёдор

В Екатеринбурге, похоже, появился свой Банкси.

Кто-то сделал очень милое граффити, где робот Boston Dynamics помогает инвалиду робототехники – роботу Фёдору.

Пора на пенсию? Помогайте тем, чьи возможности ограничены

Известно, что автором стрит-арта стал уличный художник под ником a11c1ear.

Он изобразил магнитогорского робота «Фёдора», который то ли стал инвалидом, то ли состарился и вышел на пенсию.

Он идет, опираясь на инвалидные ходунки, а помогает ему другой робот, разработанный американской компанией Boston Dynamics.

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Отметим, что ранее a11c1ear изобразил на одном из зданий Екатеринбурга полицейскую дубинку, в виде надувной собачки, которая разрывает на мелкие кусочки Конституцию РФ. Этот стрит-арт был оперативно закрашен коммунальщиками.

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Последнее: В Екатеринбурге, похоже, появился свой Банкси. Кто-то сделал очень милое граффити, где робот Boston Dynamics помогает инвалиду робототехники – роботу Фёдору. Пора на пенсию? Помогайте тем, чьи возможности ограничены Известно, что автором стрит-арта стал уличный художник под ником a11c1ear. Он изобразил магнитогорского робота «Фёдора», который то ли стал инвалидом, то ли состарился и вышел на […]