Александр Ревва получил неожиданную награду

Артиста пригласили на

съемки новогоднего выпуска шоу «Лучше всех!» на Первом канале. Все потому, что

хит Артура Пирожкова «Зацепила» победил в номинации «Лучшая детская песня

года».

Создатели программы с

размахов поставили специальный номер. Это была почти точная копия клипа

Александра Ревы, сообщает Teleprogramma.pro.

Пригласили 20 мальчиков, нарядив в белые костюмы с вышивкой, как у певца в ролике,

также причесали и посадили на креслица в дворцовом бальном зале. В центре находился

сам Александр Ревва.

Артист признался, что никогда бы не смог предположить,

что его фанатами станут дети. В новогоднем выпуске «Лучше всех!» будет много

звездных гостей и сюрпризов. Увидеть его можно будет 1 января в 18:35 на Первом

канале.

Напомним, Александр Ревва – не

только востребованный шоумен, но и прекрасный семьянин. Они с женой Анжеликой воспитывают двух дочерей – Алису и Амели. Пара считается одной из самых крепких и счастливых в российском шоу-бизнесе.

Певец и модель состоят в браке с 2007 года. Их знакомство произошло в сочинском клубе в 2005-м году.

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Последнее: Артиста пригласили на съемки новогоднего выпуска шоу «Лучше всех!» на Первом канале. Все потому, что хит Артура Пирожкова «Зацепила» победил в номинации «Лучшая детская песня года». Создатели программы с размахов поставили специальный номер. Это была почти точная копия клипа Александра Ревы, сообщает Teleprogramma.pro. Пригласили 20 мальчиков, нарядив в белые костюмы с вышивкой, как у певца […]