Александр Ревва получил неожиданную награду

27.12.2019, 1:42, Разное

Артиста пригласили на
съемки новогоднего выпуска шоу «Лучше всех!» на Первом канале. Все потому, что
хит Артура Пирожкова «Зацепила» победил в номинации «Лучшая детская песня
года».

Создатели программы с
размахов поставили специальный номер. Это была почти точная копия клипа
Александра Ревы, сообщает Teleprogramma.pro.
Пригласили 20 мальчиков, нарядив в белые костюмы с вышивкой, как у певца в ролике,
также причесали и посадили на креслица в дворцовом бальном зале. В центре находился
сам Александр Ревва.

Артист признался, что никогда бы не смог предположить,
что его фанатами станут дети. В новогоднем выпуске «Лучше всех!» будет много
звездных гостей и сюрпризов. Увидеть его можно будет 1 января в 18:35 на Первом
канале.

Напомним, Александр Ревва – не
только востребованный шоумен, но и прекрасный семьянин. Они с женой Анжеликой воспитывают двух дочерей – Алису и Амели. Пара считается одной из самых крепких и счастливых в российском шоу-бизнесе.
Певец и модель состоят в браке с 2007 года. Их знакомство произошло в сочинском клубе в 2005-м году.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Артиста пригласили на съемки новогоднего выпуска шоу «Лучше всех!» на Первом канале. Все потому, что хит Артура Пирожкова «Зацепила» победил в номинации «Лучшая детская песня года». Создатели программы с размахов поставили специальный номер. Это была почти точная копия клипа Александра Ревы, сообщает Teleprogramma.pro. Пригласили 20 мальчиков, нарядив в белые костюмы с вышивкой, как у певца […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика