Александр Ревва получил неожиданную награду

Артиста пригласили на
съемки новогоднего выпуска шоу «Лучше всех!» на Первом канале. Все потому, что
хит Артура Пирожкова «Зацепила» победил в номинации «Лучшая детская песня
года».
Создатели программы с
размахов поставили специальный номер. Это была почти точная копия клипа
Александра Ревы, сообщает Teleprogramma.pro.
Пригласили 20 мальчиков, нарядив в белые костюмы с вышивкой, как у певца в ролике,
также причесали и посадили на креслица в дворцовом бальном зале. В центре находился
сам Александр Ревва.
Артист признался, что никогда бы не смог предположить,
что его фанатами станут дети. В новогоднем выпуске «Лучше всех!» будет много
звездных гостей и сюрпризов. Увидеть его можно будет 1 января в 18:35 на Первом
канале.
Напомним, Александр Ревва – не
только востребованный шоумен, но и прекрасный семьянин. Они с женой Анжеликой воспитывают двух дочерей – Алису и Амели. Пара считается одной из самых крепких и счастливых в российском шоу-бизнесе.
Певец и модель состоят в браке с 2007 года. Их знакомство произошло в сочинском клубе в 2005-м году.
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Последнее: Артиста пригласили на съемки новогоднего выпуска шоу «Лучше всех!» на Первом канале. Все потому, что хит Артура Пирожкова «Зацепила» победил в номинации «Лучшая детская песня года». Создатели программы с размахов поставили специальный номер. Это была почти точная копия клипа Александра Ревы, сообщает Teleprogramma.pro. Пригласили 20 мальчиков, нарядив в белые костюмы с вышивкой, как у певца […]
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