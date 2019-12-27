У РФ возникли вопросы к США по соблюдению СНВ-3

У Москвы есть вопросы к Вашингтону о том, как американская сторона выполняет положения договора о стратегических наступательных вооружениях, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
«У нас есть ряд вопросов к американской стороне по исполнению отдельных положений договора. Эти вопросы рассматриваются в двусторонней консультативной комиссии по договору», – сказал он в интервью газете «Красная звезда» (официальный печатный орган Минобороны России).
Замминистра обороны РФ выразил надежду, что все вопросы удастся решить.
Фомин подчеркнул, что СНВ-3 остался единственным международным соглашением, ограничивающим гонку стратегических наступательных вооружений. По словам замминистра, договор является важным элементом поддержания стратегической стабильности.
В четверг министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон должны договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3), чтобы успокоить международное сообщество.
Москва ранее предложила Вашингтону любые варианты продления СНВ-3.
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Последнее: У Москвы есть вопросы к Вашингтону о том, как американская сторона выполняет положения договора о стратегических наступательных вооружениях, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. «У нас есть ряд вопросов к американской стороне по исполнению отдельных положений договора. Эти вопросы рассматриваются в двусторонней консультативной комиссии по договору», – сказал он в интервью газете «Красная звезда» […]
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