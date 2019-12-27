Мнение: Портреты деятелей II-го Интернационала

Портреты деятелей II-го Интернационала с комментариями.

Выпущены в 1931 году советским художником Виктором Дени.

https://vk.com/wall-156278021_11249 — цинк

Источник: Colonel Cassad

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