Мнение: Портреты деятелей II-го Интернационала

27.12.2019, 1:01, Разное

Портреты деятелей II-го Интернационала с комментариями.
Выпущены в 1931 году советским художником Виктором Дени.

https://vk.com/wall-156278021_11249 — цинк

Источник: Colonel Cassad



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