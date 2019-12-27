Крем “Лука” и правила намазывания им (Часть 1)

В селе праздник. Отмечали его в клубе, с выпивкой и танцами. А потом народ потянулся по домам. Одна часть села была расположена так, что самый короткий путь к нему, был через кладбище. И вот подвыпивший селянин поплелся короткой дорогой, а и упал в яму, вырытую для завтрашних похорон. Ничего не повредил, но вылезти назад не может. Ночь, страшно и он орет наружу, что есть сил, аж охрип уже, потому на время притих.

Через время, срезая путь, домой пошел еще один селянин. Тот, что сидит в яме услышал, что кто-то идет мимо и хриплым голосом давай орать, чтобы привлечь внимание. Алкаш услышал, подошел к обрезу ямы, увидел, что внизу что-то копошится и философски заметил:

-Дуба дал – лежи спокойно!

Старый совковый анекдот.

Несколько дней подряд, те самые пациенты, которые рассказывали о том, что «свободу» на хлеб не намажешь, обмазывались другой субстанцией, которую Лукашенко выдавил в эфир.

По Сети разнеслась цитата, якобы сказанная им по поводу положения его страны Московией. Там он грозно так, с торчащими наотмашь усами, грозно заявил следующее: «Поглощение может состояться только в том случае, если РФ присоединится к Беларуси».

Ну что тут можно сказать. Будучи совсем еще пацанами и не представляя настоящей войны, мы играли в эту самую войну, якобы стреляя друг в друга из разных предметов, которые были «оружием». Тогда игрушечные пистолеты или автоматы были редкостью, ну и вместо них шли подходящий предметы, чаще всего, какие-то палки.

Так вот, споры там возникали из-за того, что вроде бы ты и «убил» противника, а он отказывается лежать «убитым», поэтому ты ему доходчиво объясняешь, что мол «дуба дал – лежи спокойно». В общем, надо было убедить товарища, что он выбыл из игры.

На том же самом уровне действует и Лукашенко. Мало того, что 20 лет назад он лично, с еще живым и действующим тогда президентом РФ подписал договор о создании «единого государства», так он еще и локомотивом этого процесса был при Ельцине. Правда, ушлый колхозник надеялся занять место сильно слабеющего и сдающего Ельцина, но ему бы стоило помнить, что с суконным рылом не стоит соваться в калашный ряд.

Когда власть Ельцина перехватил верткий Путин, запал колхозника иссяк и он больше не стал возвращаться к данному вопросу, но к нему вернулся Путин.

Он потыкал тракториста Сашку в им же подписанную бумажку после того, как стал прикручивать вентили на трубах с газом и нефтью. Сашка стал рассказывать обиды, а Вова ему резонно заметил, что все это потому, что согласованного объединения до сих пор не произошло.

Поскольку сам Лукашенко из всех умений, профессионально освоил только сосание соски, то и граждан приучил к этому занятию. За четверть века он пальцем не пошевелил, чтобы сдернуть страну с нефтегазовой соски кремля и хоть как-то развернуть экспорт на Запад, как это с тем или иным успехом, сделали все соседи его страны.

То есть, он только усилили зависимость от РФ.

А теперь случилось то, что должно было случиться. Путину хоть перед могилой надо утвердить свой образ в виде собирателя земель и Беларусь как раз можно оприходовать без войны и драки, а просто на основании бумаги, которую подписывал его оппонент и предшественник.

(окончание следует)

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