«Украинцы для нас – ноль!» Фанатка Путина, целовавшая поезд в Крыму, разразилась оскорблениями на КремльТВ

Фанатка «русского мира» из Крыма, которая на камеры расцеловала первый прибывший на полуостров поезд из России, объяснила свое поведение.
Неадекватную тираду она выдала в эфире КремльТВ, появившись в режиме видеосвязи.
«Хочу сказать вам настоящую правду. Почему я начала целовать этот поезд? Это не только мое желание. Это крик души всех нас, севастопольцев. Во-первых, я приношу низкий поклон всем строителям. Поцелуи были посланы рабочим, золотым умам российским, которые создали этого гиганта», – сказала Александра Михайловна.
Подпевала пропагандистов также обратилась к украинцам, назвав их «соседями». «Чтоб вы в наш адрес больше ничего не говорили. Рвите себе нервы. Мы на вас не реагируем. Хихикаем себе. Смотрим на вас и все. Вы для нас – ноль. И мы счастливы, что ушли от вас, запомните», – разразилась пенсионерка.
Женщина также выдала, что целовала поезд, чтобы показать крымскую любовь «обожаемой» России.
«Эту железобетонную пуповину никто никогда в мире не разрубит. Мы не дадим больше нами манипулировать. Мы с Россией. Мы – россияне. Это русская земля», – добавила она.
Женщина также поблагодарила России за пенсии. «Я не работаю, а наслаждаюсь жизнью. У меня корни русские, с Украиной ничего не связывает. Вот выберу время и приеду в Москву», – пообещала пенсионерка.
Еще не забыли бабулю, которая вчера целовала вагон? Телеканал «Россия 1» отыскал ее и попросил описать свой поступок. Мощная речь получилась pic.twitter.com/L6vEdQLoJO
— Лента.ру (@lentaruofficial) December 26, 2019
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Потребление в пищу некоторых продуктов снижает аппетит у людей с ожирением уже через несколько дней. К такому выводу пришли американские ученые, которые изучили, как введение в диету грецких орехов влияет на активность зон мозга, связанных с когнитивным контролем. Исследователи выяснили, что пятидневное потребление грецких орехов в пищу снизило желание людей с ожирением потреблять высококалорийную пищу. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Диалог с украинским патриотом об образовании / 6 декабря
- Виктор Рыбин считает, что Анастасию Заворотнюк может спасти только чудо / 2 декабря
- Китайские специалисты назвали преимущества истребителя J-20 над американским F-35 / 24 декабря
- Мнение: Китай отказывается от Windows и других американских продуктов / 18 декабря
- Девочке сказали: «Пожалуйста» / 14 декабря
- В «ЕР» передали медальон павшего бойца Советской армии родственникам героя / 10 декабря
- Николай Носков после инсульта изменился до неузнаваемости / 25 ноября
- Луке Затравкину срочно требуется операция / 28 ноября