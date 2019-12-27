«Украинцы для нас – ноль!» Фанатка Путина, целовавшая поезд в Крыму, разразилась оскорблениями на КремльТВ

Фанатка «русского мира» из Крыма, которая на камеры расцеловала первый прибывший на полуостров поезд из России, объяснила свое поведение.

Неадекватную тираду она выдала в эфире КремльТВ, появившись в режиме видеосвязи.

«Хочу сказать вам настоящую правду. Почему я начала целовать этот поезд? Это не только мое желание. Это крик души всех нас, севастопольцев. Во-первых, я приношу низкий поклон всем строителям. Поцелуи были посланы рабочим, золотым умам российским, которые создали этого гиганта», – сказала Александра Михайловна.

Подпевала пропагандистов также обратилась к украинцам, назвав их «соседями». «Чтоб вы в наш адрес больше ничего не говорили. Рвите себе нервы. Мы на вас не реагируем. Хихикаем себе. Смотрим на вас и все. Вы для нас – ноль. И мы счастливы, что ушли от вас, запомните», – разразилась пенсионерка.

Женщина также выдала, что целовала поезд, чтобы показать крымскую любовь «обожаемой» России.

«Эту железобетонную пуповину никто никогда в мире не разрубит. Мы не дадим больше нами манипулировать. Мы с Россией. Мы – россияне. Это русская земля», – добавила она.

Женщина также поблагодарила России за пенсии. «Я не работаю, а наслаждаюсь жизнью. У меня корни русские, с Украиной ничего не связывает. Вот выберу время и приеду в Москву», – пообещала пенсионерка.

Еще не забыли бабулю, которая вчера целовала вагон? Телеканал «Россия 1» отыскал ее и попросил описать свой поступок. Мощная речь получилась pic.twitter.com/L6vEdQLoJO

— Лента.ру (@lentaruofficial) December 26, 2019

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