Мнение: О жути с Навальным

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Видный российский оппозиционер и когда-то популярный блогер Алексей navalny Навальный оказался внезапно генератором шокирующих новостей. Поневоле, конечно. Некие «люди в чёрных шапочках» заблокировали офис ФБК, изъяли оттуда его основателя, а заодно всё, что напоминало хоть какие-то предметы.

В общем, власть принялась кошмарить оппозицию?

Это, конечно, самое простое объяснение. Но не самое верное. Хотя все новостные ленты СМИ обежало сообщение о задержании Алексея Навального, оно оказалось уткой. И поводом для очередного наезда на #ВТБ. Благо его глава Андрей Кокстин высказался несколькими часами ранее в духе шавка лает – караван шагает. Вусмерть обидевшаяся шавка попыталась укусить, использовав сочный повод. Но не забыв при этом о донатах. Хуже, чем приснопамятный Аркадий starshinazapasa Бабченко, помещающий просьбы о помощи в конце своих опусов, а не разбрасывающий их щедрой рукой после каждого пятого абзаца в тексте (и таких абзацев – много).

Честно говоря, сложно поверить, что глава госбанка может запросто снять трубку и позвонить руководителю ФССП так, чтобы тот взял под козырёк и послал своих бойцов громить офис ФБК. Не настолько влиятелен Андрей Костин при всём к нему уважении. А вот использование громкого инфоповода чтобы снова пролить грязь на своего оппонента – это вполне в духе Алексея Навального. Который на самом деле метит не в главу госбанка, а в нынешнего премьера Дмитрия Медведева, старательно втягивая в откровенно высосанный из пальца #скандал с бизнес-джетами его супругу Светлану Медведеву.

То есть, в чистом виде – война башен.

И в её рамках некто влиятельный прислал службу силовой поддержки ФССП в офис Алексея Навального. С единственной целью – появления вот этого заглавного снимка. За пиар можно поставить четыре с плюсом. До пятёрки не дотягивает, потому что уши заказчика торчат.

А вот когда россияне перестанут вестись на регулярную борьбу жабы и гадюки, где Алексей #Навальный выступает мелкой сошкой?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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