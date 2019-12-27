Наука: Чего боятся жители больших городов?

Россияне больше всего переживают за здоровье близких. На втором месте — страх мучительного недуга, а замыкает тройку боязнь бедности и нищеты. Это в среднем по стране, страхи в крупных городах куда более изощренные.

Люди боятся толпы, открытых и замкнутых пространств, терактов, высоты и техногенных катастроф. Некоторые боятся наступать на люки или подниматься на пустом эскалаторе. По мнению специалистов, напряженный ритм жизни провоцирует постоянный психологический дискомфорт, который со временем превращается в фобию.

Страх — необходимый и полезный эмоциональный процесс, но когда он парализует и сковывает, защитная реакция превращается в болезнь. Даже если человек осознает, что его страх не обоснован, он не может справиться с ним.

Примерно 50–60% людей хотя бы раз испытывали кратковременные фобические реакции. Это нормально, так человек лучше адаптируется к жизни в городе. Однако многие годами живут со своими страхами и не обращаются за помощью.

Здоровье — самое слабое звено

Опасения за свое здоровье — одна из самых распространенных фобий большого города, считает Юрий Джангильдин. Взять хотя бы ситуацию с вирусом гриппа: оксолиновая мазь и медицинские маски стали дефицитными, это — пугающий симптом. Возможно, с этого года россиян, боящихся заболеть, станет больше, ведь напряженная эпидемиологическая ситуация может стать спусковым крючком для фобии.

«Фобии зависят от многих причин. Это могут быть особенности характера, которые свойственны с раннего детства, например, повышенная тревожность. Это может быть какая-то внешняя ситуация. Все-таки инстинкт выживания, инстинкт самосохранения — это основной инстинкт. Поэтому все, что угрожает нашей жизни, может вызывать страх. Прежде всего, страх различных заболеваний, с точки зрения человека представляющих опасность и угрозу для жизни», — объясняет врач-психиатр, профессор кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии НПЦ Психоневрологии Юрий Джангильдин.

Страх может развиться абсолютно незаметно у вполне здравомыслящих людей.

Кругом инфекция, можно чем-нибудь заболеть, а длительный инкубационный период не даст вовремя забеспокоиться — не лучше ли сразу сдать комплексные анализы на пару десятков показателей? Такие невинные рассуждения вполне рискуют превратиться в страх выходить на улицу — там же сплошные микробы!

«Такие люди часто обращаются к врачам, чтобы обследоваться, а потом сомневаются в результатах. Как правило, они выходят на улицу, только когда уверен в некой безопасности, например, при наличии лекарств, тонометра или других приспособлений, позволяющих контролировать работу организма», — уточняет Джангильдин.



Кто боится

В группе риска, как ни странно, бизнесмены, менеджеры и представители профессий, подразумевающих серьезную ответственность. Работа на износ провоцирует стресс, мозг не успевает справляться с избытком информации, которую на него ежедневно обрушивают СМИ.

Не стоит думать, что фобия — это симптом исключительно безвольных и впечатлительных людей. Наоборот, с фобиями часто сталкиваются сильные личности.

Главное — не допустить, чтобы кратковременная реакция приобрела хроническое течение. Если она растягивается во времени, помочь человеку становится все сложнее, потому что в этом случае пациент начинает защищаться — попросту избегать проблемы», — поясняет врач.

Все же специалисты уверены: незаметно подкрадывающийся бессознательный страх еще не говорит о фобии. Важно вовремя его распознать и попытаться что-то с ним сделать.

Как преодолеть страх

Сколько может длиться кратковременная фобическая реакция, которая обычно не требует обращения к врачу, не берутся сказать даже специалисты. «Все очень субъективно. У кого-то тягостное состояние, например, после ДТП продлится месяц-два, а у другого страх перед транспортными средствами может сохраниться на месяцы и годы», — приводит пример врач-психиатр.

Фобия — разновидность невроза. Но не стоит трактовать все страхи (даже самые нелепые) как фобии. Они стоят особняком в большой группе неврозов (сюда входит невроз навязчивых состояний, невроз страха, ипохондрический невроз и др.) Определить, что вас мучает, достаточно просто. Во-первых, «прочие» неврозы заставляют страшиться абсолютно несхожих явлений. Невротик может бояться простудиться, упасть на рельсы или стать жертвой теракта. Причем тревоги в течение дня могут меняться в зависимости от ситуации. Для большинства невротических состояний характерны страхи, имеющие некоторые основания: страх попасть под поезд обычно настигает на железнодорожной станции, а боязнь терактов — на стадионе. Все логично.

Фобия исключает всякую логику и заставляет страшиться чего-то одного вне зависимости от ситуации (так, боязнь микробов может преследовать как в метро, так и в стерильном больничном боксе).

В целом тактика лечения звучит как «клин клином вышибают» — при медикаментозной поддержке врач постепенно приучает пациента бороться со страхом — сначала с помощью воображения (психотерапии, в том числе гипноза), а затем — наяву, плавно прорабатывая пугающие ситуации. Фобии могут быть довольно странными, но от этого они не перестают быть менее мучительными.

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Последнее: Россияне больше всего переживают за здоровье близких. На втором месте — страх мучительного недуга, а замыкает тройку боязнь бедности и нищеты. Это в среднем по стране, страхи в крупных городах куда более изощренные. Люди боятся толпы, открытых и замкнутых пространств, терактов, высоты и техногенных катастроф. Некоторые боятся наступать на люки или подниматься на пустом эскалаторе. […]