Киев и Донбасс согласовали обмен «всех на всех» на 29 декабря

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса договорились 29 декабря провести обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных». Об этом сообщают Интерфакс и «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации агентства, стороны передадут друг другу чуть более 200 человек. Однако окончательную формулу, как пишет агентство, определят после опроса всех потенциальных участников обмена и получат от них согласие или отказ. Это планируют сделать 27-28 декабря.

«Коммерсант» пишет, что около 40 заключенных попросили исключить их списка на обмен. По данным издания, некоторые из них объяснили свое решение в том числе нежеланием возвращаться в ДНР и ЛНР или тем, что хотят отбыть срок и закрыть вопрос с уголовным преследованием в Украине. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева пояснила, что координатору подгруппы трехсторонней контактной группы Тони Фришу предстоит проверить, добровольны ли отказы заключенных от участия в обмене.

Об обмене пленных до 31 декабря договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже, который прошел 10 декабря. До этого большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками прошел 27 декабря 2017 года. Тогда Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных.

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Источник: Новая газета

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Последнее: Киев и самопровозглашенные республики Донбасса договорились 29 декабря провести обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных». Об этом сообщают Интерфакс и «Коммерсант» со ссылкой на источники. По информации агентства, стороны передадут друг другу чуть более 200 человек. Однако окончательную формулу, как пишет агентство, определят после опроса всех потенциальных участников обмена и получат от […]