Дело о покушении на главу района Воронежской области передано в центральный аппарат СК

27.12.2019, 0:12, Новости дня

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело о покушении на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова передано в центральный аппарат СК России, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина данное уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат СК России», – говорится в сообщении на сайте СКР.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова совершили покушение – он пострадал в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле.

Следователи рассматривают в качестве мотивов для преступления служебную деятельность чиновника, возбуждено уголовное дело.



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Последнее: По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело о покушении на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова передано в центральный аппарат СК России, сообщили в пресс-службе ведомства. «По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина данное уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат СК […]

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