Дело о покушении на главу района Воронежской области передано в центральный аппарат СК

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело о покушении на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова передано в центральный аппарат СК России, сообщили в пресс-службе ведомства.
«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина данное уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат СК России», – говорится в сообщении на сайте СКР.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова совершили покушение – он пострадал в результате взрыва самодельного взрывного устройства в автомобиле.
Следователи рассматривают в качестве мотивов для преступления служебную деятельность чиновника, возбуждено уголовное дело.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело о покушении на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова передано в центральный аппарат СК России, сообщили в пресс-службе ведомства. «По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина данное уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат СК […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Автоновости: В МВД назвали самые угоняемые автомобили в Москве и способы их кражи / 20 декабря
- Кононенко поддержал призыв Комаровского смотреть порно вместо ТВ / 25 декабря
- Приставы превращают в злостного нарушителя известного российского журналиста / 17 декабря
- В Польше украинец подозревается в убийстве соотечественника ножом / 15 декабря
- Гаджеты: Представлен самый крупный в мире ультразвуковой подэкранный сканер 3D Sonic Max (3 фото) / 5 декабря
- В Украине запустили электронный кабинет застройщика / 13 декабря
- Экс-депутат Рады Украины признался в нападении на российское посольство / 4 декабря
- Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП с автобусом в Забайкалье / 7 декабря