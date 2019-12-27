Мнение: Похищение спецкора «Новой»…

Еще в феврале в «Новой» было опубликовано расследование Юлии Полухиной «Еноты в клетке» об организации «ЕНОТ корп.», она же региональная общественная организация «Единые народные общинные товарищества».

В публикации были и такие строки: «Официально Россия принимала участие только в «обеспечении безопасности при проведении референдума» на полуострове. Но, конечно, была и «неофициальная» часть работы, которую финансировали «патриотически настроенные бизнесмены», а выполняли члены различных военно-патриотических организаций. Разумеется, под кураторством силовиков. Сегодня вчерашние кураторы зачищают «хвосты», а их подопечные перестали быть социально-близкими» (подробности здесь).

Повторюсь, текст был опубликован в феврале этого года. А сегодня в 6 утра к Полухиной пришли с ордером на обыск сотрудники СК Краснодарского края в сопровождении бойцов СОБРа.

Разбудили двух несовершеннолетних детишек и 90-летнюю бабушку.

До 10 утра чего-то искали. Дождаться адвоката отказались. Это притом, что мой коллега добровольно выдала ноутбуки, Iphone XR и два внешних диска, предоставив и пороли доступа к электронным устройствам.

После обыска Юлию увезли в неизвестном направлении… И это выгдит не следственным десйтвием, а похищением, потому что адвокат до сих пор не знает, где находится Полухина.

Ъ пишет, что в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали участники ЧВК «Е.Н.О.Т. корп», которых подозревают в создании оргпреступного сообщества и банды (ст. 209 и 210 УК РФ), которые совершали вымогательства, разбои и кражи (ст. 163, 162 и 158 УК РФ).

Похоже, что к этому уголовному делу решили подтянуть и Юлию Полухину.

Будут инкриминировать разглашение государственной тайны?

Фотография Юлии Полухиной отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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Последнее: Еще в феврале в «Новой» было опубликовано расследование Юлии Полухиной «Еноты в клетке» об организации «ЕНОТ корп.», она же региональная общественная организация «Единые народные общинные товарищества». В публикации были и такие строки: «Официально Россия принимала участие только в «обеспечении безопасности при проведении референдума» на полуострове. Но, конечно, была и «неофициальная» часть работы, которую финансировали «патриотически […]