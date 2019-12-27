Мнение: Галина Волчек

Ушла Галина Волчек. Ее имя и московский театр «Современник», которым она руководила почти полвека, давно стали синонимами. Символично, что режиссерская деятельность Волчек на сцене родного театра началась и закончилась одним и тем же спектаклем — «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона. Это был первый и очень успешный спектакль юной Волчек, который продержался в репертуаре театра три десятилетия. В 2018 году уже маститый режиссер, поставивший на разных театральных сценах несколько десятков спектаклей, она снова вернулась своему дебюту.

Для тех, кто никогда не видел ни этого спектакля, ни культовых «Трех товарищей», наверняка помнят Волчек по киноролям. Небольшим, но очень ярким. Покупательница магнитофона в комиссионке из фильма «Берегись автомобиля» (на📸 — кадр из фильма), незадачливая переводчица из «Осеннего марафона»…

«Скажи, Бузыкин, может, я бездарная», — спрашивает ее героиня.

Кажется, что Волчек с первой роли, с первого спектакля всю жизнь для самой себя сдавала экзамен на талант.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…

Источник: СерпомПо

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ушла Галина Волчек. Ее имя и московский театр «Современник», которым она руководила почти полвека, давно стали синонимами. Символично, что режиссерская деятельность Волчек на сцене родного театра началась и закончилась одним и тем же спектаклем — «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона. Это был первый и очень успешный спектакль юной Волчек, который продержался в репертуаре […]