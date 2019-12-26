Пентагон пообещал следить за учениями России, Китая и Ирана

26.12.2019, 23:58, Новости дня

Соединенные Штаты будут наблюдать за совместными военно-морскими учениями России, Китая и Ирана в Оманском заливе, сообщил официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон.

«Мы осведомлены о многосторонних учениях, которые проведут Россия, Китай и Иран. (…) Мы будем наблюдать за этим и продолжим работать с нашими партнерами и союзниками над обеспечением свободы судоходства и свободного торгового потока на международных водных путях», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, официальный представитель министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь ранее сообщил, что трехсторонние морские учения будут проходить с 27 по 30 декабря в Оманском заливе.



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Последнее: Соединенные Штаты будут наблюдать за совместными военно-морскими учениями России, Китая и Ирана в Оманском заливе, сообщил официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон. «Мы осведомлены о многосторонних учениях, которые проведут Россия, Китай и Иран. (…) Мы будем наблюдать за этим и продолжим работать с нашими партнерами и союзниками над обеспечением свободы судоходства и свободного торгового […]

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