Пентагон пообещал следить за учениями России, Китая и Ирана

Соединенные Штаты будут наблюдать за совместными военно-морскими учениями России, Китая и Ирана в Оманском заливе, сообщил официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон.
«Мы осведомлены о многосторонних учениях, которые проведут Россия, Китай и Иран. (…) Мы будем наблюдать за этим и продолжим работать с нашими партнерами и союзниками над обеспечением свободы судоходства и свободного торгового потока на международных водных путях», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, официальный представитель министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь ранее сообщил, что трехсторонние морские учения будут проходить с 27 по 30 декабря в Оманском заливе.
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Последнее: Соединенные Штаты будут наблюдать за совместными военно-морскими учениями России, Китая и Ирана в Оманском заливе, сообщил официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон. «Мы осведомлены о многосторонних учениях, которые проведут Россия, Китай и Иран. (…) Мы будем наблюдать за этим и продолжим работать с нашими партнерами и союзниками над обеспечением свободы судоходства и свободного торгового […]
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