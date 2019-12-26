Михаил Боярский признался в связи с покойным братом

Родственник исполнителя трагически погиб в 42 года. Мужчина отправился на гастроли в Болгарию. Во время штормового предупреждения его унесло в море. У него прихватило сердце и он утонул. К слову, Александр тоже был актером театра и кино.
«Его вытащили, но сердце уже не билось», – поделился своей болью Боярский в студии программы «Судьба человека» на канале Россия-1.
Михаил признался, что брат для него был всем, несмотря на то, что тот в юности над ним издевался. Александр подшучивал над родственником, называя его глупым.
Актер не стесняется говорить, что старший брат был значительно талантливее его. Тем не менее, они были очень похожи между собой. В какой-то момент их даже стали путать окружающие.
«Мы с ним проспали в одной постели не один десяток лет. При этом Саша брал меня с собой в театр «Ленсовета», чтобы я просвещался, читал мне вслух романы. Я всегда хотел быть похожим на него», – заявил Боярский.
Михаил отметил, что время лечит, раны зарубцовываются. Но он не прекращает молиться за Александра и вспоминать его. Кроме того, артист часто ездит на кладбище в Ригу.
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«Смерть, она тоже не зря придумана. Она заставляет оставшихся на земле быть взрослее, умнее, ответственнее. Чем старше ты становишься, тем серьезнее относишься к проблеме. Я понимаю, что смерть всегда рядом с нами, она неизбежна. Но если у тебя есть задача на этой земле, то ты отгонишь смерть и отсрочишь свой уход», – подытожил Боярский.
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