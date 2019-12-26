Мнение: Занятие американского опорного пункта

Российская военная полиция занимает оставленный американцами опорный пункт к северу от Ракки, на пол-пути до Айн-Исса.

Источник: Colonel Cassad

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