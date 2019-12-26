ДНР: С приходом Зеленского по Донбассу стали больше стрелять

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о росте интенсивности обстрелов Донбасса со стороны украинских силовиков с момента, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины.

«Мы не наивные люди и прекрасно понимаем, чего стоит нынешняя, новая киевская власть. Статистика по количеству обстрелов, разрушений инфраструктуры, ранений, а также гибели мирных граждан превышает показатели при [бывшем президенте Украины] Петре Порошенко», – сообщил Пушилин в ходе прямой телевизионной линии с жителями Донбасса.

«При Зеленском ситуация стала хуже: больше стреляют, больше погибло, больше разрушено инфраструктурных объектов», – приводит его слова ТАСС.

Глава ДНР отметил, что украинская сторона проводит деструктивную политику, однако республика остается приверженной процессу мирного урегулирования на переговорах в Минске.

Ранее Пушилин сообщил, что власти ДНР намерены провести эксперимент, чтобы оценить возможность полной отмены комендантского часа.

После «нормандского» саммита в Париже Пушилин говорил, что Донецкая народная республика (ДНР) будет двигаться в одном направлении с Россией.





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