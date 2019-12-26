Предполагаемая дочь Путина получила место в правительстве РФ

Вероятная дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова стала членом совета по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве России. Об этом пишет «BBC».

Также сообщается, что Тихонова возглавляет фонд «Иннопрактика», который занимается поддержкой научной деятельности студентов.

Также членом совета стала Ксения Шойгу — младшая дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу. Она вошла в совет как руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ».

Всего в совете состоят 28 человек. Кроме того, в состав совета вошли еще 27 человек, в том числе вице-премьер Ольга Голодец, министр спорта Павел Колобков, Ирина Винер-Усманова, Татьяна Тарасова, Владислав Третьяк и Ксения Шойгу.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/26/12/2019/5e04bc3d9a79477dfaff0fe7

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Тихонова занимается акробатическим рок-н-роллом. Вместе с партнером Иваном Климовым она участвовала в чемпионатах России, Европы и мира. На чемпионате России 2014 года пара завоевала серебро.

Ксения Шойгу руководит проектом «Лига героев», который проводит массовые спортивные мероприятия для любителей. Среди них забег с препятствиями «Гонка героев» и полумарафон «ЗаБег.РФ».

Во время последней пресс-конференции у Путина спросили, когда он публично представит своих детей. Путин несколько минут отвечал на вопросы, однако не сказал ни слова о собственной семье.

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