«Великая, родная!»: Пугачева показала умершую Волчек

«Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», – лаконично, но очень проникновенно написала Алла Пугачева на своей странице в социальной сети «Инстаграм». И сопроводила публикацию одним из последних снимков Волчек. Свои полные скорби комментарии под постом оставили Николай Басков, Марина Юдашкина, Игорь Гуляев, Олеся Судзиловская, Жасмин, Юлия Высоцкая и тысячи других убитых страшной вестью людей.

Как писали ранее «Дни.ру», Пугачева и Волчек очень дружили. Певица на странице в» Инстаграме » не раз выкладывала совместные фото своих малышей Лизы и Гарри вместе с Галиной Борисовной. Снимки она сопровождала краткой подписью: «С любимой бабушкой Галей». А два года назад Галина Волчек, как и Алла Пугачева, проводила лето в Латвии. Тогда прессу облетели кадры трогательного прощания детей Аллы Борисовны с Галиной Борисовной. Они нежно поцеловали Волчек в щеку и долго махали ей рукой на прощание.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 26 Дек 2019 в 10:24 PST

Напомним, 19 декабря худрук «Современника» отметила свой последний, 86-й день рождения. Через четыре дня она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. 23 декабря актриса была госпитализирована в Боткинскую больницу. Уже на следующий день СМИ сообщили, что ее ввели в состояние комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку Волчек не могла самостоятельно дышать. Похоронят Галину Борисовну на Новодевичьем кладбище 29 декабря.

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Последнее: «Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», – лаконично, но очень проникновенно написала Алла Пугачева на своей странице в социальной сети «Инстаграм». И сопроводила публикацию одним из последних снимков Волчек. Свои полные скорби комментарии […]