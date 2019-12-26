Путин выразил соболезнования в связи со смертью Волчек

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким худрука театра «Современник» Галины Волчек, которая скончалась в четверг, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Галины Волчек в связи с ее кончиной», – приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что Путин хорошо знал Волчек, неоднократно встречался с ней.

«Он всегда восхищался ее талантом», – добавил представитель Кремля.

Волчек скончалась в четверг на 87-м году жизни. Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

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