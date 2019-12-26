Мария Миронова призналась, что перенесла экстремальные роды

26.12.2019, 23:04, Разное

Известная российская актриса Мария Миронова призналась, что вторые роды у нее были экстремальными. Знаменитость воспитывает двоих детей, второй ребенок появился на свет за границей, где в ответственный день начались осложнения.
Мария Миронова предпочитает не комментировать слухи о своей личной жизни, однако в одном из интервью она призналась, что вторые роды оказались экстремальными. Актриса специально отправилась в Афины, где должна была лечь в частную клинику, заранее договорившись с врачом. Знаменитость приехала в клинику, однако врач был в то время далеко за чертой города.

Мария Миронова отметила, родовой процесс у нее начался не по времени, муж пытался дозвониться до врача, при этом искал переводчика, чтобы объяснить ситуацию, затем ее увезли в реанимацию, но родила звезда практически сама. Когда врач, с которым она договаривалась, прибыл на мест, ребенок уже появился на свет и было поздно, пишет издание «ГлобалМСК».



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Последнее: Известная российская актриса Мария Миронова призналась, что вторые роды у нее были экстремальными. Знаменитость воспитывает двоих детей, второй ребенок появился на свет за границей, где в ответственный день начались осложнения. Мария Миронова предпочитает не комментировать слухи о своей личной жизни, однако в одном из интервью она призналась, что вторые роды оказались экстремальными. Актриса специально отправилась […]

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