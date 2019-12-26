Спецкорр «Новой газеты», у которой провели обыск, стала свидетелем по делу «Е.Н.О.Т. корп.»

Специальный корреспондент «Новой газеты» Юлия Полухина стала свидетелем по уголовному делу в отношении участников частной военной компании «Е.Н.О.Т. корп.», членов которой обвиняют в создании преступного сообщества и бандитизме.
Следователи изъяли у нее все гаджеты, в том числе личный телефон. Редакция газеты рассматривает возможность обжаловать действия сотрудников правоохранительных органов.
Полухину отпустили после допроса, который проходил на Петровке, 38 и на который так и не были допущены ее адвокаты. До этого «Новая газета» писала об обыске в ее квартире, после которого ее увезли на допрос в неизвестном направлении.
Обыск был связан с материалами, которые публиковались в «Новой газете» и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды. В частности, у Юлии Полухиной в феврале вышел материал об аресте членов «ЕНОТ корп.», которые, по версии следствия, занимались кражами, разбоем, вымогательством и бандитизмом. В организации ЧВК подозревают двух майоров ФСБ.
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Последнее: Специальный корреспондент «Новой газеты» Юлия Полухина стала свидетелем по уголовному делу в отношении участников частной военной компании «Е.Н.О.Т. корп.», членов которой обвиняют в создании преступного сообщества и бандитизме. Следователи изъяли у нее все гаджеты, в том числе личный телефон. Редакция газеты рассматривает возможность обжаловать действия сотрудников правоохранительных органов. Полухину отпустили после допроса, который проходил на Петровке, 38 […]
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