В Москве по делу об убийствах задержали бывших бойцов «Альфа»

Пресненский суд Москвы арестовал троих бывших сотрудников спецслужб, которых обвиняют в убийствах бизнесменов в 2008 и 2012 годах. Об этом сообщает РБК.
Под стражу были отправлены А. К. Воскресенский, Б. В. Чукаев и А. М. Чуканов. Двое арестованных — бывшие бойцы спецподразделения ФСБ «Альфа». Именно один из двух бывших силовиков в 2008 году стал инициатором первого убийства, так как задолжал жертве 27 млн рублей.
По версии следователей, один из них создал преступную группу и привлек в нее соучастников. Вместе они совершили еще одно убийство в 2012 году: напали на мужчину, у которого с собой была крупная сумма денег. При обысках у них дома сотрудники нашли склад огнестрельного оружия и взрывчатку.
Задержанным предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц с целью обогащения. В ходе допроса один из причастных к преступлению дал показания на подозреваемых.
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