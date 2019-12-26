«Информационный арсенал» США пополнился киберугрозами в адрес россиян

Как известно, на Россию оказывается непрерывное мощное информационное давление со стороны западных стран, и, прежде всего, США. Для реализации такого рода атак используются СМИ, поисковые системы и социальные сети. В американской армии есть даже особое спецподразделение — U.S. Cybercom.

Интерпретируя законный референдум 2014 года в Крыму как агрессию, Запад поменял риторику в отношении Москвы и начал вести политику санкций в отношении российских компаний и граждан. Правительство РФ предприняло зеркальные меры, вводя свои ограничения на деятельность компаний стран ЕС и США на территории России.

Взаимообмен санкциями затянулся и не привёл к желаемым результатам для западных государств. Тогда Вашингтон продолжил конфликт в информационном поле. Например, транснациональная корпорация Google и социальная сеть Facebook были уличены в сборе персональных данных пользователей. Ещё одна американская соцсеть Twitter ввела негласную цензуру на «нежелательный» контент.

Крупные американские СМИ работают по указке правительственных элит и зачастую публикуют дезинформирующие вбросы о внутриполитической обстановке в России.

Для своих информационных атак Запад пользуется и либеральными изданиями из России, такими как «Дождь», «Новая газета», «Медуза» и прочие. За премии и гранты от зарубежных НКО редакции этих изданий готовы публиковать любые лживые материалы в угоду иностранным заказчикам.

В РФ разработали закон «Об иностранных агентах» — в первую очередь для того, что бы противостоять подобным способам информационного давления. Стоит отметить, что в США такой метод защиты от влияния зарубежных НКО практикуется с 1938 года.

В Штатах не скрывают своей причастности к подрывной деятельности, а напротив, открыто сообщают о новых методах информационного давления. Издание The Washington Post, ссылаясь на доклад U.S. Cybercom (Кибернетическое командование США), сообщило, что уже в 2020 году Штаты организуют хакерские атаки на российских чиновников.

Главная цель новой «тактики» информационного удара — оказание влияния на российскую общественность.

Подобные рода разработки — ничто иное, как открытая агрессия и очередная попытка вмешаться во внутренние дела России. Западные «лидеры» постоянно твердят о демократии и необходимости соблюдать права человека. Однако, когда речь идёт о политическом влиянии, представители Белого дома забывают о ценностях, которые они активно продвигают. Они готовы пренебречь всеми международными нормами ради «победы» в войне с главным геополитическим соперником в лице Москвы.

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Последнее: Как известно, на Россию оказывается непрерывное мощное информационное давление со стороны западных стран, и, прежде всего, США. Для реализации такого рода атак используются СМИ, поисковые системы и социальные сети. В американской армии есть даже особое спецподразделение — U.S. Cybercom. Интерпретируя законный референдум 2014 года в Крыму как агрессию, Запад поменял риторику в отношении Москвы и […]