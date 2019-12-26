Лучшим тренером и футболистом декабря в чемпионате Украины стали представители «Зари»

26.12.2019, 22:42, Новости дня

Лучшим игроком декабря в чемпионате Украины признан защитник «Зари» Богдан Михайличенко, лучшим тренером был выбран наставник луганской команды Виктор Скрипник, сообщает официальный сайт УПЛ.

За Михайличенко свой голос отдали 38% респондентов. Второе место занял нападающий «Динамо» Артем Беседин – 30%. Третий – защитник «Мариуполя» Джойским Дава – 17%.

Скрипник получил 58% голосов в опросе на звание лучшего тренера УПЛ в декабре. Второе место занял наставник «Десны» Александр Рябоконь (21%), третий – тренер «Мариуполя» Александр Бабич (11%).

Лучший игрок и тренер месяца в УПЛ определяются путем голосования на официальном сайте украинской Премьер-лиги. В опросе приняли участие около 3500 респондентов.

В декабре «Заря» сыграла в УПЛ два матча – против «Динамо» и «Шахтера». Команда Скрипника победила киевлян со счетом 2:1 и с таким же счетом проиграла донецкой команде.

Михайличенко в матче против «Динамо» отличился голом и результативной передачей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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