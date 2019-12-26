Мнение: Разложение полиции…

Полицейские-свиньи, потерявшие человеческий облик и превратившиеся в животных, не контролирующих свои похоти, которые год назад изнасиловали 23-летнюю дозновательницу, получили вполне заслуженные наказания.
Кировский районный суд Уфы приговорил экс-главу ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева к семи годам колонии. Бывший начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и экс-руководитель отдела по вопросам миграции Павел Яромчук получили по шесть лет колонии.
Считаю, что наказание – заслуженное и вполне адекватное. А вопли в попытках оправдать офицерье, что девушка – самадуравиновата, сама пришла, сама пила, сама, сама, сама… — это вопли моральных уродов, латентных насильников. Потому что насиловать никого нельзя. Даже если девушка – шалава…
Еще год назад написал: …по большому счету эта история не об изнасиловании. Это истории о разложении полиции. Может и не всей. Но и не только этих трех конкретных уродов, озабоченных офицеров-насильников. Думаю, что подобных мерзавцев в полиции еще не мало… А эта конкретная история вряд ли попала бы в публичное пространство, замяли бы по-тихому, если бы не отец девушки, который, как выяснилось, тоже носит погоны с большими звездами… И эти люди имеют право выходить на пенсию в 45 лет. За что? (отсюда)
За год мое мнение об этой истории ничуть не изменилось….
Рис. отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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Последнее: Полицейские-свиньи, потерявшие человеческий облик и превратившиеся в животных, не контролирующих свои похоти, которые год назад изнасиловали 23-летнюю дозновательницу, получили вполне заслуженные наказания. Кировский районный суд Уфы приговорил экс-главу ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева к семи годам колонии. Бывший начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и экс-руководитель отдела по вопросам миграции Павел Яромчук получили […]
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