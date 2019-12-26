ПНС Ливии официально запросило военную поддержку Турции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке, передает Reuters.
По его данным, международно признанное правительство Ливии запросило «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку Анкары, передает ТАСС.
В четверг Турция утвердила заключенный с ПНС Ливии меморандум о военном сотрудничестве, который подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
В Кремле отмечали, что вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию конфликта.
Вечером четверга президент Владимир Путин обсудил с премьером Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии.
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Последнее: Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке, передает Reuters. По его данным, международно признанное правительство Ливии запросило «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку Анкары, передает ТАСС. В четверг Турция утвердила заключенный с ПНС Ливии меморандум о военном сотрудничестве, который подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В Кремле отмечали, что вмешательство третьих […]
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