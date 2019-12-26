Песков рассказал о новогодних традициях Путина

26.12.2019, 22:05, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как глава государства Владимир Путин обычно отмечает Новый год. Представитель Кремля заметил, что этот праздник – один из немногих периодов, когда у российского лидера появляется свободное время, сообщают «Невские Новости».

По его словам, Путин предпочитает отмечать наступление нового года в скромно, в кругу родных и близких. Однако случается и так, что в праздничные дни ему приходится отправляться в деловые поездки. Поэтому президент периодически встречает Новый год в разных уголках страны. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Вселенский патриарх Варфоломей І назвал самой важной инициативой в 2019 году предоставление автокефалии Православной церкви Украины. Об этом 24 декабря сообщило греческое издание Оrthodoxtimes. По словам патриарха, это решение позволило миллионам украинских православных «вести местные церковные дела без зависимости от какой-либо другой церкви». «Мы предоставили им полную автокефалию, как и всем другим церквям, в прошлые века и в последнее […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика