Песков рассказал о новогодних традициях Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как глава государства Владимир Путин обычно отмечает Новый год. Представитель Кремля заметил, что этот праздник – один из немногих периодов, когда у российского лидера появляется свободное время, сообщают «Невские Новости».
По его словам, Путин предпочитает отмечать наступление нового года в скромно, в кругу родных и близких. Однако случается и так, что в праздничные дни ему приходится отправляться в деловые поездки. Поэтому президент периодически встречает Новый год в разных уголках страны.
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