Назван ТОП-10 дел, которые стоит завершить до Нового года

До Нового года остались считанные дни, но в течение этого времени стоит ещё раз вспомнить о незавершённых или нужных делах и постараться их решить. Специалисты составили ТОП-10, в который вошли рекомендации относительно задач, которые нужно развязать до наступления праздников.

С начала 2020 года в РФ планируется повышение тарифных ставок на разные виды табака, алкоголь, спиртосодержащие товары, дизтопливо и бензин. В связи с этим могут вырасти цены на некоторую продукцию, а потому эксперты рекомендуют, к примеру, заправить авто или закупить «впрок» товары, которые подорожают. Кстати, стоит ожидать возможного повышения цен не только на ряд продуктов, но и на обувь, одежду, парфюмерную продукцию, покрышки и другое. Не лишним перед праздниками станет погашение задолженностей за услуги ЖКХ, мобильную связь, интернет, по штрафам и налогам. Работодателям и сотрудникам отделов кадров нужно заранее побеспокоится по поводу выплаты заработной платы, так как день выдачи может выпасть на официальный выходной, а также оформить документы на отпуска по ранее составленному графику. Юридические лица и индивидуальные предприниматели до конца текущего года могут подать в налоговую службу уведомление о переходе на другой режим налогообложения, а физические лица в возрасте от 52 лет и младше – выбрать вариант пенсионного обеспечения. Организациям, планирующим переход на УСН также следует отправить уведомление в налоговый орган.

На предприятиях до конца года нужно провести инвентаризацию и запланировать учётную политику на 2020 год. Россиянам, планирующим новогоднее путешествие необходимо не только приобрести путёвки или билеты, но и погасить долги, задолженности по алиментам, а также пересмотреть остальные факторы, которые могут помешать выезду за рубеж. Кроме того, до конца декабря ещё действует программа помощи заёмщикам, а потому некоторые категории граждан могут успеть реструктуризировать долги по ипотеке. Также до Нового года нужно успеть приобрести безопасную пиротехнику, установить ёлку, приготовить подарки, костюмы, побеспокоиться об организации банкета. Рекомендации по правильному выбору вышеперечисленных пунктов можно найти на сайте Роспотребнадзора. В последнем пункте ТОП-10 специалисты советуют ознакомиться с новыми законами, вступающими в действие в 2020 году.

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