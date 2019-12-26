Иван Ургант о смерти Галины Волчек: «Великих и любимых становится всё меньше»

Отечественный шоумен и телеведущий Иван Ургант на странице в Instagram высказался о смерти 86-летнего художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Он отметил, что с каждой утратой «великих и любимых становится всё меньше».

Иван Ургант признался, что пытаясь что-то сказать о смерти близкого и знакомого человека каждый старается избегать пафоса и формальностей, подбирая искренние и самые верные слова. Телеведущий дружит с сыном ушедшей сегодня из жизни Галины Волчек Денисом Евстигнеевым, а потому эта утрата для него особенно тяжела и невосполнима.

«А мы друг другу опять говорим, что вот их, великих, любимых, главных становится всё меньше и меньше, при этом не понимая, что на самом деле меньше становится нас», — написал Иван Ургант.

Несколько дней назад Галину Волчек госпитализировали в одну из столичных клиник из-за ухудшившегося состояния и воспаления лёгких. Сегодня, 26 декабря артистка скончалась. Предварительной причиной смерти худрука «Современника» называют отёк головного мозга и лёгких. Информацию о месте и дате прощания с Галиной Борисовной семья пока не озвучила.

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