Прощание с Галиной Волчек пройдёт 29 декабря в театре «Современник»

Отечественный актёр театра и кино Сергей Гармаш озвучил дату и место проведения церемонии прощания с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек. Она пройдёт в родном театре умершей на 87-м году жизни артистки 29 декабря.

Сергей Гармаш на сцене «Современника» рассказал коллективу театра о смерти Галины Борисовны Волчек. Артисты почтили память ушедшего из жизни учителя, руководителя, прекрасного и светлого человека минутой молчания. Затем Гармаш сказал, что прощание с Волчек будет проходить в театре 29 декабря, но время начала церемонии не озвучил.

Галину Волчек несколько дней назад госпитализировали в одну из московских клиник из-за ухудшившегося вследствие воспаления лёгких состояния здоровья. Утром 26 декабря у худрука «Современника» начали отказывать органы, а через несколько часов она скончалась. Врачи предварительной причиной смерти называют отёк лёгких и головного мозга.

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