В гостях у Карди Би и Оффсета: экскурсия по их новому дому в Атланте, в котором имеется даже склад оружия

Фанаты Карди Би и Оффсета поздравляют их с покупкой нового семейного гнездышка. Они объявили о приобретении особняка в Атланте прямо в Рождество. Оказалось, что богатым тоже живется непросто — свое жилище они искали около двух лет:

Мы с Оффсетом и нашим риэлтором искали дом последние два года. Это были настоящие американские горки! В домах, которые нравились Оффсету, всегда находилась хотя бы одна комната, которая не нравилась мне, из-за чего мы никак не могли договориться. Была еще пара домов, которые очень мне приглянулись, но муж сказал «НЕТ», потому что они были расположены в не самых хороших районах. Еще мы подумывали о том, чтобы самим построить свой дом, но, имея семью, это сложновато. Спасибо риэлтору и Богу, у нас теперь есть дом!!!

— написала Карди в Instagram.

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Публикация от Cardib (@iamcardib)24 Дек 2019 в 4:22 PST

Стоимость особняка вместе с прилегающей территорией составила 5,75 миллионов долларов. Дом площадью в 2100 квадратных метров расположился на поле (иначе его не назовешь) в 2,5 гектара. Карди не стала скрывать жилище и провела подписчикам подробную экскурсию. В нескольких видеопостах она демонстрирует интерьер особняка, обнимается с мужем и танцует — в общем, всеми силами показывает, насколько она счастлива. В видео можно заметить, что мебели в доме почти нет, но вот елка уже заняла почетное место в гостиной.

Посмотрите, какой он огромный!

— говорит Карди, и через секунду камера поднимается, чтобы показать высокие потолки.

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Публикация от Cardib (@iamcardib)24 Дек 2019 в 4:28 PST

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Публикация от Cardib (@iamcardib)24 Дек 2019 в 4:30 PST

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Публикация от Cardib (@iamcardib)24 Дек 2019 в 4:38 PST

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Публикация от Cardib (@iamcardib)24 Дек 2019 в 4:43 PST

В доме пять спален, семь ванных комнат и большая кухня, на которой, по словам Карди, она будет появляться, так как «умеет готовить». Оффсет же больше пришел в восторг от гаража, в котором можно припарковать 7-8 автомобилей. Рэпер назвал его своей «детской игровой площадкой». Изюминка здания — винный погреб на 1800 бутылок и сейф-комната, где хранится оружие. Взрывоопасная смесь!

Напомним, 27-летняя Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) и 28-летний Оффсет (Киари Кендрэлл Сэфас) вместе с 2017 года. Влюбленные сыграли свадьбу 20 сентября 2017-го спустя всего несколько месяцев отношений. 10 июля 2018-го у них родилась дочь Калче Киари Сэфас. 4 декабря прошлого года артисты объявили о расставании, но в феврале 2019 года помирились и снова стали жить вместе.

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