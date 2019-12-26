Сарган заявила об увольнении прокуроров, которые входили в следственную группу по MH17. В ГПУ ответили

Спикер бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган заявила 26 декабря, что ГПУ уволила прокуроров, которые входили в международную следственную группу по расследованию крушения Boeing на Донбассе в 2014 году (JIT).

«Уволен руководитель следственной группы по МН17 от Украины и единственный прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из… Нидерландов. Фред Вестербеке, председатель международной совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель», – написала она в Facebook.

Майте чергову порцію ПЦ з коридорів Генпрокуратури. Ой, вже Офісу генпрокурора (Змінили заднік для брифінгу)Спочатку… Posted by Лариса Сарган on Neljapäev, 26. detsember 2019

Пресс-служба ГПУ в комментарии агентству УНИАН сообщила, что в состав JIT входит семь украинских прокуроров.

«В международную следственную группу по этому расследованию от ГПУ входит семь прокуроров, а в национальной следственной группе – 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе генерального прокурора», – сказано в ответе ГПУ.

В ведомстве отметили, что процессуальное руководство по этому производству осуществляет новосозданный департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, укомплектованный работниками, имеющими опыт в проведении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений.

«При принятии решений по данному уголовному производству Офис генерального прокурора останется надежным международным партнером и будет находиться в постоянной коммуникации с иностранными коллегами», – добавили в ГПУ.

Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 195 из них были гражданами Нидерландов.

28 сентября в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования.

Согласно выводам комиссии, рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета «Бук» вернули в РФ. При этом комиссия отметила, что данные о причастности к катастрофе России как государства пока не выявлены.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что доказательств вины России в докладе нет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила следователей в предвзятости и политической мотивированности.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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