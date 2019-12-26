«Страшно за детей»: Филипп Киркоров откровенно о смерти Галины Волчек

Исполнитель

выразил благодарность актрисе за ее большое мастерство и за невероятно теплое

отношение и любовь к его семье. «Вы

навсегда останетесь в сердце… Самые искренние соболезнования Денису… Любим…

Скорбим… Плачем…», – написал о смерти Галины Волчек Киркоров в «Инстаграм».

Поклонники певца живо

отреагировали на известие. «Филипп, дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни.

Так мало талантов у нас осталось (страшно за детей, ведь они будут считать

бомондом и «искусством» «бузовых», «богомоловых», «элджеев»). Спасибо,

что мы росли на таких людях, как Галина, как вы и многие, кого уже нет или они

уже «не в тренде», «Великий человек… Светлая память Галине

Борисовне Волчек», «Большая утрата», – высказались россияне.

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